Scatta blocco treni notturni. Scontro Emiliano-De Micheli: “3000 scesi da ieri”. Lei replica: Micheli: “No, centinaia”

ROMA – Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell’ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili. Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo.

La decisione è arrivata alla luce della nuova ‘fuga’ di massa registrata sui treni notturni della notte scorsa, diretti in Sicilia e Puglia. Sul punto, il governatore Michele Emiliano si è espresso con rammarico fin da stamattina, invitando tute le persone scese a mettersi in quarantena. Il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, però, in giornata è intervenuta per ridimensionare il fenomeno dicendo che a bordo dei treni non si sono spostate migliaia di persone (3.000 il numero comunicato da Emiliano, in riferimento alla sola Puglia) ma solo di “poche centinaia”.

LEGGI ANCHE: Nella notte altra ‘fuga’ dal Nord verso il Sud, la rabbia di Emiliano

EMILIANO: ESODO VERSO PUGLIA, 3MILA DA GIOVEDI’

Da ieri (12 marzo) a oggi “sono state 3.000 le persone che hanno compilato il modulo di autosegnalazione online per dichiarare di essere rientrate in Puglia da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, sono 16.545 i moduli on line di autosegnalazione per dichiarare di essere rientrati in Puglia. Il dato è in continuo aggiornamento”. È quanto rende noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Tutte le regole di comportamento che bisogna adottare in questi casi sono sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it/coronavirus. L’autosegnalazione attraverso il modulo on line consentirà a noi di controllare tutti coloro che sono rientrati ed effettuare la sorveglianza prevista dalle ordinanze”, conclude.