VIDEO | Lavarsi le mani è importante per il Covid: un gioco per spiegarli ai bambini

ROMA – Non vanno terrorizzati né va loro amplificata la portata dell’emergenza, non serve gettarli nel panico. Queste le direttive degli psicologi rivolte al mondo dei più piccoli in un’Italia in piena emergenza da Covid-19. Dall’America, intanto, arrivano i rinforzi: un gioco, un esperimento fai-da-te che si può fare con i bambini in casa, per intrattenerli in questi giorni, ma al contempo dimostrargli visivamente l’importanza di lavarsi le mani ai tempi del Coronavirus.

LEGGI ANCHE: In rete i disegni dei bimbi ‘Andrà tutto bene”, lo psicologo: “Sbagliato riempirli di angoscia”

L’esperimento è semplice: servono due ciotole da riempire, una con acqua e pepe macinato – che simula l’acqua infettata dal Covid-19 – e un’altra, invece, con una semplice soluzione di sapone. Per prima cosa ai bambini si chiede di “immergere il proprio ditino nell’acqua con il virus” e poi si chiede: “Vedi che il virus si sta muovendo? C’è qualche granello di pepe che si è mosso quando hai immerso il dito?”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, lo psicologo: “Adulti non instillino paure nei bimbi”

I granelli, difatti, non dovrebbero subire spostamenti. A questo punto i bambini possono tirar fuori il dito e controllare se “vedono qualche granello di virus rimanere attaccato alle mani”, il che dovrebbe accadere. E si sa, spiega il video “non vogliamo che il virus rimanga attaccato alle nostre mani”. Dopodiché i piccoli possono nuovamente immergere le dita, questa volta nella soluzione di sapone, “pulendole attentamente”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Come affrontare la paura da Coronavirus: i consigli degli psicologi

E così, “con un po’ di sapone ancora sulle dita”, possono bagnare ancora il proprio ditino nell’acqua con ‘virus’, e osservare come i granelli di pepe si allontanano da dove i piccoli lo hanno immerso. Un esperimento da pochi minuti, da fare a casa per tutti, che spiega facilmente e tramite un gioco, quant’è importante lavarsi le mani. Soprattutto ai tempi del Covid-19.