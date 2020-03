Nonnina dice di sentirsi male e chiede aiuto: voleva qualcuno con cui festeggiare il compleanno

MATERA – Chiama i carabinieri in lacrime sostenendo di sentirsi male ma non è vero, cerca solo compagnia per festeggiare il suo settantasettesimo compleanno. Succede ad Aliano, in provincia di Matera. L’anziana ha telefonato in Stazione sostenendo di avere un forte batticuore.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che, all’arrivo nell’abitazione della donna, sono stati accolti da una sorpresa: caffè e torta, per festeggiare il compleanno della padrona di casa che ha ammesso di soffrire solo di solitudine, essendo vedova e senza figli.

Intanto a casa della 77enne è arrivato anche il personale medico, allertato dalle forze dell’ordine, che ha visitato l’anziana attestandone le buone condizioni di salute. I carabinieri hanno regalato alla signora il calendario dell’Arma.