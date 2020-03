ROMA – Serie tv, people show e film animeranno la prima serata in tv di questo sabato. Il cinema protagonista come sempre su Iris, che in prima serata trasmette “The life of David Gale”, thriller giudiziario sulla pena di morte, con protagonista un docente di filosofia condannato (Kevin Spacey) che si dichiara innocente. Nel cast anche il premio Oscar Kate Winslet. Per i cinefili altro appuntamento ghiotto su Rai Movie: in onda alle 21.20 ‘The Wolf of Wall Street’ di Martin Scorsese, storia della vertiginosa ascesa e caduta di un broker di New York, interpretato da Leonardo di Caprio.

Rai 1

Soliti Ignoti – Il ritorno | 21.25

Dal Teatro delle Vittorie Amadeus conduce Soliti Ignoti – Il Ritorno – 8. ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del parente misterioso.