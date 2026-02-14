VIDEO | San Valentino, ai Giochi di Milano Cortina ‘love is in the air’

MILANO – Per questo San Valentino, i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 celebrano qualcosa che va oltre le medaglie. Tra una gara e l’altra, infatti, emergono anche storie d’amore che accompagnano le grandi prestazioni sportive. Fra coppie iconiche che rappresentano Paesi diversi, compagni di squadra che condividono successi e momenti importanti, il romanticismo è parte integrante dell’atmosfera Olimpica.

MOMENTI SPECIALI DURANTE I GIOCHI

L’amore si è fatto notare fin dai primi giorni dei Giochi, a partire dalla Cerimonia di Apertura, quando Tim Dieck e Sara Conti, in gara per nazioni diverse, si sono scambiati un abbraccio carico di emozione. Un gesto semplice, ma capace di ricordare come i sentimenti possano brillare quanto una medaglia Olimpica.

Il clima romantico è proseguito nel corso delle competizioni, quando Breezy Johnson e Connor Watkins hanno emozionato il pubblico con una proposta di matrimonio che ha portato entusiasmo e sorrisi sulle piste.

Nel mentre, al Villaggio Olimpico di Milano, Jake Paul ha sorpreso la fidanzata Jutta Leerdam subito dopo la conquista della medaglia d’oro, un dolce promemoria che, anche nel periodo più intenso dei Giochi, i legami personali sono ciò che conta di più.

ORGOGLIO OLIMPICO

Ai Giochi Invernali, amore e orgoglio assumono forme diverse. Nell’hockey su ghiaccio femminile, Ronja Savolainen della Finlandia e Anna Kjellbin della Svezia si affrontano da avversarie, pur condividendo un legame nella vita privata, dimostrando come rivalità sportiva e sentimenti possano convivere sul ghiaccio Olimpico.

Le atlete di skeleton Kim Meylemans e Nicole Silveira, in gara sotto bandiere diverse ma alloggiate insieme a Cortina, sono ambasciatrici della Pride House di Milano: con la loro storia rappresentano l’impegno dei Giochi per l’inclusione, la rappresentazione e i legami che superano confini e competizioni.

SAN VALENTINO NEI VILLAGGI OLIMPICI

Nei Villaggi Olimpici, le iniziative dedicate a San Valentino hanno aggiunto un tocco leggero e festoso alla quotidianità degli atleti. A Predazzo, la colazione è stata accompagnata da decorazioni a tema, mentre il menù serale prevede un risotto speciale dedicato all’occasione.

Il Villaggio Olimpico di Anterselva/Antholz è stato decorato con cuori, cioccolatini e rose.

Nel Villaggio Olimpico di Milano, Alibaba distribuisce agli atleti e alle delegazioni spille di San Valentino realizzate appositamente per la giornata, come piccolo ricordo della celebrazione.

Nel frattempo, il Resident Centre del Villaggio Olimpico di Cortina si anima con decorazioni festive, messaggi d’amore anonimi e torte con la scritta “Vuoi essere il mio San Valentino?”, invitando tutti a partecipare in modo spontaneo e informale. Dai piccoli gesti alle sorprese più originali, fino alle pizze a forma di cuore, queste attenzioni sono pensate per favorire nuove connessioni e, magari, dare vita a nuove storie d’amore.