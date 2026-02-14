Sei Nazioni, l’Italrugby cede a Dublino: l’Irlanda vince 20-13

ROMA – Nel secondo turno del Sei Nazioni di rugby 2026, l’Italia fa soffrire l’Irlanda ma poi cede: a Dublino finisce 20-13, punto di bonus per gli azzurri che avevano chiuso avanti il primo tempo (10-5).

Alla fine il rimpianto azzurro più grande è nel calcetto al 36′ del secondo tempo verso Menoncello, solo soletto sotto i pali: il rimbalzo non lo aiuta e l’azione che avrebbe portato alla meta del pari (con trasformazione, la posizione era invidiabile) svanisce.

Ma quella vista all’Aviva Stadium di Dublino è stata una grande Italia, capace di dominare il primo tempo, nella ripresa di limitare i danni della rimonta irlandese e di rischiare quel pari (20-20) che avrebbe ampiamente meritato.

Gli azzurri hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, alla meta trasformata di Osborne hanno replicato con quella di Nicotera e con i calci di Paolo Garbisi per il 10-5 parziale. Nella ripresa l’Irlanda entra in campo decisa verso la rimonta, trovandola con le mete di Conan (non trasformata) e Baloucoune (questa sì) e con i calci di Crowley. Ma i dieci punti di distacco dall’Irlanda scendono a 7 grazie al piazzato di Garbisi nel momento in cui l’Italia aveva iniziato a spingere alla ricerca del pari. Che non arriva al contrario di un punto di bonus difensivo frutto della sconfitta con 7 punti di scarto, insieme ad una nuova dose di fiducia nei propri mezzi per l’ennesima grande prova dei ragazzi di Gonzalo Quesada. Gli azzurri torneranno in campo domenica 22 a Lille contro la Francia per la terza giornata del Sei Nazioni 2026.