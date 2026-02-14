sabato 14 Febbraio 2026

Sei Nazioni, l’Italrugby cede a Dublino: l’Irlanda vince 20-13

Gli azzurri torneranno in campo domenica 22 a Lille contro la Francia per la terza giornata del Sei Nazioni 2026

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 14-2-2026 ore 17:42Ultimo aggiornamento: 14-2-2026 ore 17:42

ROMA – Nel secondo turno del Sei Nazioni di rugby 2026, l’Italia fa soffrire l’Irlanda ma poi cede: a Dublino finisce 20-13, punto di bonus per gli azzurri che avevano chiuso avanti il primo tempo (10-5).

Alla fine il rimpianto azzurro più grande è nel calcetto al 36′ del secondo tempo verso Menoncello, solo soletto sotto i pali: il rimbalzo non lo aiuta e l’azione che avrebbe portato alla meta del pari (con trasformazione, la posizione era invidiabile) svanisce.
Ma quella vista all’Aviva Stadium di Dublino è stata una grande Italia, capace di dominare il primo tempo, nella ripresa di limitare i danni della rimonta irlandese e di rischiare quel pari (20-20) che avrebbe ampiamente meritato.

Gli azzurri hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, alla meta trasformata di Osborne hanno replicato con quella di Nicotera e con i calci di Paolo Garbisi per il 10-5 parziale. Nella ripresa l’Irlanda entra in campo decisa verso la rimonta, trovandola con le mete di Conan (non trasformata) e Baloucoune (questa sì) e con i calci di Crowley. Ma i dieci punti di distacco dall’Irlanda scendono a 7 grazie al piazzato di Garbisi nel momento in cui l’Italia aveva iniziato a spingere alla ricerca del pari. Che non arriva al contrario di un punto di bonus difensivo frutto della sconfitta con 7 punti di scarto, insieme ad una nuova dose di fiducia nei propri mezzi per l’ennesima grande prova dei ragazzi di Gonzalo Quesada. Gli azzurri torneranno in campo domenica 22 a Lille contro la Francia per la terza giornata del Sei Nazioni 2026.

Leggi anche

Tomba chiama Braathen dopo l’oro. Le lacrime del campione

di Serena Tropea

Giochi 2026, primo oro del Brasile nel Gigante (e nella storia): vince Braathen. Franzoni solo 24esimo

di Erika Primavera

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»