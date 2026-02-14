Tomba chiama Braathen dopo l’oro. Le lacrime del campione

ROMA – Un campione che celebra un altro campione. Dopo la conquista della medaglia d’oro nel gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Lucas Pinheiro Braathen ha ricevuto una telefonata speciale: dall’altra parte della linea c’era Alberto Tomba, leggenda dello sci alpino italiano e icona senza tempo delle piste mondiali.

Alberto Tomba chiama Braathen dopo la vittoria dell’oro: abbiamo finito le lacrime pic.twitter.com/O1Xh5miiHV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2026

Come si vede nel video di Eurosport, Tomba si è complimentato personalmente con Braathen per la prestazione straordinaria che gli ha regalato l’oro, sottolineando carattere, talento e determinazione. “Lucas, bravo! Congratulazioni. Una medaglia d’oro per il Brasile. Ci credevi? Stai piangendo come me“, gli dice Tomba. Parole che pesano, pronunciate da chi di medaglie olimpiche e trionfi in Coppa del Mondo ne ha collezionati in quantità (tre medaglie d’oro olimpiche e 50 vittorie in Coppa del Mondo suddivise tra slalom e slalom gigante). “Grazie leggenda“, gli risponde il brasiliano classe 2000.

Il parallelo tra i due è inevitabile. Tomba, negli anni ’80 e ’90, ha rivoluzionato lo sci con carisma, tecnica e una presenza mediatica mai vista prima sulle piste. Braathen, con il suo stile moderno e la personalità magnetica, incarna una nuova epoca dello sport. Entrambi hanno saputo accendere l’entusiasmo del pubblico, trasformando una gara in uno spettacolo e una vittoria in un momento iconico.

Pinheiro Braathen, che nel 2024 ha lasciato la Norvegia per rappresentare il Paese natale della madre, il Brasile, dopo un anno di lontananza dal circuito, ha gareggiato nelle stesse discipline del nostrano Tomba e oggi ha fatto la storia vincendo la prima medaglia del Sud America alle Olimpiadi invernali.

La telefonata di Alberto Tomba non è solo una telefonata di congratulazioni, è il segno che lo sci alpino continua a scrivere la sua storia attraverso campioni capaci di ispirarsi a chi li ha preceduti, senza smettere di innovare.