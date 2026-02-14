sabato 14 Febbraio 2026

Foibe, il ministero: “La canzone della scuola di Chioggia non era fascista”

"Nell'Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia, il 10 febbraio non si è cantata alcuna 'canzone fascista'", dichiara il Mim

ROMA – “Dopo attenta verifica con la dirigenza dell’istituto scolastico, il ministero ha appurato che, contrariamente a quanto affermato da esponenti politici e da organi di stampa, nell’Istituto comprensivo Sottomarina Nord di Chioggia, il 10 febbraio non si è cantata alcuna ‘canzone fascista’“. Così in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito.

LEGGI ANCHE: Giorno del ricordo: “brano neofascista” in una scuola di Chioggia

Si apprende inoltre che “la canzone cantata dagli studenti è stata scelta nell’esclusivo intendimento di commemorare il Giorno del Ricordo. Con l’occasione si ribadisce l’importanza di celebrare in tutte le scuole il 10 di febbraio il dramma vissuto dagli esuli giuliano-dalmati perché la loro tragedia diventi memoria collettiva”, conclude la nota.

