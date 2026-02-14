Mattarella: “La cultura ci salva in questa stagione complicata”

CAGLIARI – “Vorrei esprimere un apprezzamento per l’iniziativa e anche il ringraziamento al sindaco per avermi invitato a essere presente quest’oggi, in questa apertura di questo anno deleddiano, ringraziando molto per quanto viene fatto per sottolineare l’immenso contributo fornito alla cultura italiana da questa regione e segnatamente da Grazia Deledda”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo dice intervenendo alle celebrazioni in corso a Nuoro per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda.

“Vorrei esprimere un ringraziamento per gli interventi che abbiamo ascoltato. Naturalmente mi astengo dall’aggiungere considerazioni sull’opera di Grazia Deledda dopo aver ascoltato uno scrittore, la presidente dei critici letterari, un docente di filologia all’università e una docente di letteratura italiana, se lo facessi manifesterà la presunzione che mi è estranea. Quello che posso esprimere è la riconoscenza che un lettore può sempre coltivare e manifestare nei confronti di Grazia Deledda“, dice Mattarella.

“Quest’estate nelle due settimane di vacanza che mi erano consentite ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi due di Grazia Deledda, ‘Il vecchio della montagna’ e ‘Canne al vento’. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, della perenne modernità dell’opera di Grazia Deledda”, prosegue il Presidente della Repubblica, “una riconoscenza che chiunque abbia letto le sue opere non può che coltivare e avvertire. Ed è una riconoscenza che questa mattina è stata sottolineata dagli interventi che abbiamo ascoltato dall’iniziativa del sindaco dall’apertura dell’anno deleddiano”.

Lasciando le le celebrazioni a Nuoro per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, tre ragazzi accompagnati da un professore hanno consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un inserto su Grazia Deledda pubblicato dalla ‘Nuova Sardegna’. “La cultura ci salva in questa stagione complicata”, ha detto Mattarella ai ragazzi salutandoli.