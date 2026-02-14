sabato 14 Febbraio 2026

Giochi 2026, primo oro del Brasile nel Gigante (e nella storia): vince Braathen. Franzoni solo 24esimo

Completa il podio la Svizzera con l'argento a Marco Odermatt e bronzo a Loic Meillard

di Erika PrimaveraData pubblicazione: 14-2-2026 ore 14:54Ultimo aggiornamento: 14-2-2026 ore 15:02

CORTINA – Giovanni Franzoni è 24esimo nel gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurro guadagna due posizioni rispetto alla prima manche, e chiude con un distacco di +4″13.
L’oro è andato al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, al comando già dalla prima manche, che chiude con un tempo complessivo di 2’25″00. È il primo oro brasiliano nella storia dei Giochi olimpici.

Completa il podio la Svizzera con l’argento a Marco Odermatt (+0″58) e bronzo a Loic Meillard (+1″17). Alex Vinatzer, che nella prima manche si era piazzato all’undicesimo posto, finisce fuori nella seconda run. De Aliprandini e Kastlunger si erano già fermati a metà gara.

(Foto da X @Olympics)

