Giochi 2026, primo oro del Brasile nel Gigante (e nella storia): vince Braathen. Franzoni solo 24esimo

CORTINA – Giovanni Franzoni è 24esimo nel gigante dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’azzurro guadagna due posizioni rispetto alla prima manche, e chiude con un distacco di +4″13.

L’oro è andato al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, al comando già dalla prima manche, che chiude con un tempo complessivo di 2’25″00. È il primo oro brasiliano nella storia dei Giochi olimpici.

Completa il podio la Svizzera con l’argento a Marco Odermatt (+0″58) e bronzo a Loic Meillard (+1″17). Alex Vinatzer, che nella prima manche si era piazzato all’undicesimo posto, finisce fuori nella seconda run. De Aliprandini e Kastlunger si erano già fermati a metà gara.

(Foto da X @Olympics)