Chi condurrà la telecronaca di chiusura delle Olimpiadi? Dopo il caso Petracca, la Rai si affida a Bulbarelli

La voce del vice direttore di RaiSport e capo progetto di Milano Cortina accompagnerà i telespettatori all'evento che si terrà domenica 22 febbraio all'Arena di Verona

ROMA – Habemus il conduttore della telecronaca finale dei Giochi olimpici invernali. Dopo le polemiche sulla performance del direttore di Rai Sport, Paolo Petracca, che ha accompagnato con la sua voce la cerimonia di apertura, lo sciopero delle firme e la minaccia di uno sciopero di tre giorni delle redazioni, la Rai ha infatti annunciato i nomi di chi farà la telecronaca che si terrà domenica 22 febbraio, all’Arena di Verona. La scelta è ricaduta da Auro Bulbarelli, vicedirettore di RaiSport e capo progetto di Milano Cortina, che sarà affiancato da Fabio Genovesi e avrà come ospite il soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona.

Bulbarelli, a quanto risulta, avrebbe dovuto commentare anche la cerimonia di apertura ma poi sarebbe stato rimosso per avere fatto una rivelazione, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Giochi Olimpici, relativa a “una sorpresa clamorosa” del capo dello Stato Sergio Mattarella. Si riferiva allo spot sul tram diretto allo stadio Meazza, nella serata dell’evento, di cui il presidente della Repubblica è stato protagonista, insieme al mito della Motogp, Valentino Rossi.

