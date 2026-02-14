Sondaggio Dire-Tecnè: il 49% degli italiani non ha fiducia nel governo

ROMA – Il 49,0% degli italiani non ha fiducia nel governo, il 43,3% invece si fida, non sa il 7,7%. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026.

Tra chi non si fida la variazione è del -0,1% sulla settimana e del +0,1% sul mese. Tra chi si fida la variazione è del -0,1% sia sulla settimana che sul mese. Gli indecisi segnano +0,2 sulla settimana, stabile il valore sul mese.

MELONI SEMPRE IN TESTA CON IL 46,8%

Giorgia Meloni, leader FdI, stabilmente in testa nel gradimento dei leader con il 46,8% dei consensi, stabile rispetto a una settimana fa e -0,1% sul mese. Segue Antonio Tajani, alla guida di FI, con il 39,5%, stabile sulla settimana e -0,2% sul mese. In terza posizione Giuseppe Conte, leader M5S, con il 31,3%, +0,1% sulla settimana e +0,5% sul mese. Giù dal podio Elly Schlein, segretaria Pd, con il 29,1% a fronte di un +0,2% sia sulla settimana che sul mese. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026.

Matteo Salvini, segretario della Lega, si piazza quinto con il 26,8%, dopo un -0,2% sulla settimana e un -0,4% sul mese.

Carlo Calenda, leader di Azione, al 21,2% registra un -0,4% sulla settimana e un -0,1% sul mese.

Angelo Bonelli, dei Verdi e AVS, è al 16,1% con -0,1% sulla settimana e +0,2% sul mese.

Nicola Fratoianni, leader di SI e AVS, è al 15,8% a fronte di un +0,2% sulla settimana e un -0,1% sul mese.

Riccardo Magi, di +Europa, ottiene un 13,9% dopo un +0,2% sulla settimana e un +0,4% sul mese.

Chiude Matteo Renzi, leader IV, al 13,7% con +0,1% sulla settimana e +0,2% sul mese.

FDI RESTA PRIMO AL 30,8%, FUTURISTI VANNACCI AL 2%

Fratelli d’Italia sostanzialmente stabile al 30,8% facendo segnare un -0,2% sulla settimana e un -0,3% sul mese. Lieve guadagno per il Pd che attestandosi al 22,1% registra un +0,2% sulla settimana e un +0,5% sul mese. Sostanzialmente la stessa dinamica per M5S che al 12,1% registra un +0,2% sulla settimana e un valore invariato sul mese. Forza Italia con il 10,3% è stabile sulla settimana, nessuna variazione, e segna un -0,2% sul mese. È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’11 e il 12 febbraio 2026.

Passando dalla doppia cifra alla singola, al quinto posto troviamo la Lega al 7,3% con -0,5% sulla settimana e -1,0% sul mese, il calo più consistente, benché non enorme, tra tutti i partiti.

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,0% con -0,1% sulla settimana e -0,4% sul mese.

Azione al 3,0% registra -0,1% sulla settima a e -0,3% sul mese.

Italia viva al 2,0% segna -0,1% sulla settimana e -0,2% sul mese.

Il debuttante, o quasi, Futuro nazionale di Roberto Vannacci porta a casa un 2,0%, senza variazioni su mese e settimana visto che non era precedentemente presente nelle rilevazioni.

+Europa con l’1,5% registra un -0,1% sulla settimana e nessuna variazione sul mese.

Altri partit, sommati, fanno segnare un 2,9% complessivo con -1,3% sulla settimana e -0,1% sul mese.