Meteo, le previsioni di sabato 14 febbraio 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Ciclone di San Valentino in azione. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo diffuso su gran parte delle regioni. Piogge forti sulle coste meridionali del Lazio, su quelle della Campania, moderate altrove. Nevicate sugli Appennini sopra i 1400 1600 metri, sulle Alpi sopra i 1000 1200 metri. Entra la Bora al Nordest. Mari molto mossi, anche grosso il Tirreno

NORD

Una perturbazione interessa le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse dappertutto. Nevicherà sulle Alpi mediamente sopra i 1200 metri. Piogge diffuse sulle zone di pianura. In giornata arrivano venti di Bora e Grecale. I mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Temperature: valori massimi attesi tra i 7 e gli 11-12°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Sulle nostre regioni è in azione il ciclone di san Valentino. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse e intense su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Possibili nubifragi in provincia di Latina e Frosinone. Piogge più deboli sui settori adriatici. Venti forti o di burrasca di Scirocco e e Maestrale, mar Tirreno anche grosso. Temperature: valori massimi compresi tra i 9°C de l’Aquila e i 13-14°C delle altre città

SUD E SICILIA

Arriva una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino. La giornata sarà contraddistinta da un tempo molto instabile e a tratti perturbato. Sono previste precipitazioni diffuse al mattino, piuttosto forti sulla Campania, poi si attenueranno nel pomeriggio concentrandosi sulla Puglia meridionale e ancora in Campania. Venti forti di Scirocco, mari molto mossi. Temperature: valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 17°C di Palermo