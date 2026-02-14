sabato 14 Febbraio 2026

L’oroscopo di sabato 14 febbraio 2026

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa giornata è protetta da buone Stelle, tutto sta nelle tue mani, devi darti da fare. Favorita una svolta. In amore sei favorito: fatti avanti se ti piace una persona.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Un periodo buono per riscuotere vecchi crediti. Oggi incontri fortunati.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Complicata, ma solo lievemente, la gestione della vita familiare quest’oggi. Attenzione in amore perché è difficile mantenere un atteggiamento cauto, specie se chi ti piace non è sincero con te.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Approfitta di questa giornata, spero che nel corso degli ultimi cinque giorni siano già arrivate delle comunicazioni, ci sia più movimento nella tua vita. La situazione generale è buona, Capricorno e Vergine segni di riferimento…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ importante ricordare che devi recuperare energia fisica, nel corso degli ultimi tempi c’è chi ha vissuto una lontananza. In questi giorni devi parlare chiaramente ad una persona che si appoggia un po’ troppo a te!


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Situazione di migliore serenità, c’è chi ritrova la voglia d’amare e anche di fare progetti in grande stile. La tia forma fisica e soprattutto la capacità di scegliere e decidere sono in pieno rigoglio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se devi parlare di qualcosa che t’interessa forse è meglio anticipare i tempi. Tenti la fortuna giocando su più tavoli, sfidando in certi momenti la sorte.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Questa giornata porta piccoli e superabili momenti di stress. La giornata suggerisce di prendersi dei momenti di relax.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata all’insegna di qualche piccolo disagio che potrai superare con un po’ di buona volontà. Chi è solo per ora gioca troppo in difesa.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Buona situazione. Fascino ed energia in più.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi è facile sentire che l’amore torna. Stato di salute molto tonico e rilassato, puoi gestire situazioni anche complicate con razionalità ed equilibrio.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Risplenderai in questa giornata di calore umano, con cui illuminerai chi ti è accanto. Sei carico anche tu di buona volontà. Bene i sentimenti, progetti importanti per le coppie che si vogliono bene.



























































