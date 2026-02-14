L’oroscopo di sabato 14 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Questa giornata è protetta da buone Stelle, tutto sta nelle tue mani, devi darti da fare. Favorita una svolta. In amore sei favorito: fatti avanti se ti piace una persona.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Un periodo buono per riscuotere vecchi crediti. Oggi incontri fortunati.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Complicata, ma solo lievemente, la gestione della vita familiare quest’oggi. Attenzione in amore perché è difficile mantenere un atteggiamento cauto, specie se chi ti piace non è sincero con te.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Approfitta di questa giornata, spero che nel corso degli ultimi cinque giorni siano già arrivate delle comunicazioni, ci sia più movimento nella tua vita. La situazione generale è buona, Capricorno e Vergine segni di riferimento…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
E’ importante ricordare che devi recuperare energia fisica, nel corso degli ultimi tempi c’è chi ha vissuto una lontananza. In questi giorni devi parlare chiaramente ad una persona che si appoggia un po’ troppo a te!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Situazione di migliore serenità, c’è chi ritrova la voglia d’amare e anche di fare progetti in grande stile. La tia forma fisica e soprattutto la capacità di scegliere e decidere sono in pieno rigoglio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se devi parlare di qualcosa che t’interessa forse è meglio anticipare i tempi. Tenti la fortuna giocando su più tavoli, sfidando in certi momenti la sorte.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Questa giornata porta piccoli e superabili momenti di stress. La giornata suggerisce di prendersi dei momenti di relax.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata all’insegna di qualche piccolo disagio che potrai superare con un po’ di buona volontà. Chi è solo per ora gioca troppo in difesa.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Buona situazione. Fascino ed energia in più.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Oggi è facile sentire che l’amore torna. Stato di salute molto tonico e rilassato, puoi gestire situazioni anche complicate con razionalità ed equilibrio.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Risplenderai in questa giornata di calore umano, con cui illuminerai chi ti è accanto. Sei carico anche tu di buona volontà. Bene i sentimenti, progetti importanti per le coppie che si vogliono bene.