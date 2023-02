I lavoratori dell’agenzia Dire chiedono di essere parte civile nel processo contro ex editore

ROMA – I lavoratori dell’agenzia Dire hanno avanzato oggi la richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale che vede coinvolto, tra gli altri, l’ex editore della COM.E., società editrice dell’Agenzia, Federico Bianchi di Castelbianco: la richiesta è stata avanzata all’udienza che si è tenuta oggi, prima tappa dell’udienza preliminare. Il processo è stato aggiornato al 30 maggio, data della prossima udienza, in cui arriverà la decisione sulle costituzioni di parte civili e sul rinvio a giudizio degli imputati.

La decisione di avanzare la richiesta di costituzione di parte civile è stata deliberata dai lavoratori al termine di un’assemblea che si è tenuta lo scorso 9 febbraio. La richiesta, al fine di favorire la celerità del processo, è stata avanzata formalmente da tre giornalisti in rappresentanza del corpo redazionale dell’Agenzia DIRE, fermo restando l’esperimento dell’azione risarcitoria eventualmente spettante ai singoli dinanzi al Giudice civile. I lavoratori si ritengono infatti danneggiati per le gravi conseguenze che l’inchiesta giudiziaria ha portato sulla società e anche per il danno di immagine che ne è derivato.

