FOTO | VIDEO | Presentata la Ferrari SF-23, progettata per vincere

ROMA – L’Inno d’Italia, suonato sulla pista di Fiorano, ha aperto oggi la cerimonia di presentazione della Ferrari SF-23, la nuova monoposto della Scuderia del Cavallino, che ha subito incantato i tanti tifosi presenti e quelli collegati in streaming sui canali social. A Maranello, i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati accolti dal popolo ferrarista festante, e il monegasco ha fatto sentire il suono della nuova vettura, effettuando due giri.

LE PAROLE DI LECLERC E SAINZ

“I primi chilometri con la nuova monoposto sono stati speciali. Tutto è filato liscio – ha dichiarato Leclerc – Non vedo l’ora che inizi la stagione e di tornare in macchina nella speranza di vincere il campionato“.

Carlos Sainz non ha nascosto la voglia di gareggiare e di arrivare primo, anche davanti al compagno di team: “Ci siamo allenati duramente e preparati al meglio e ognuno cercherà di essere il più veloce dell’altro, ed è positivo che ci sia competitività”.

A Maranello erano presenti tutti i vertici della Scuderia Ferrari, insieme al nuovo team principal, Frederic Vasseur, che ha evidenziato l’obiettivo della prossima stagione: “Non mi interessa chi vincerà il primo Gran Premio tra Carlos Sainz e Charles Leclerc. L’importante è che ci sia la Ferrari al primo posto. Quello che conta è vincere a fine anno”.

La Ferrari SF-23 è un’evoluzione della monoposto dello scorso anno ed ha un motore V6 da 1.600 cc. Le novità riguardano soprattutto la sospensione anteriore e il muso più corto rispetto alla passata F1-75. Tanto rosso e anche nero, in particolare sull’ala posteriore dove campeggia la scritta ‘Ferrari’.