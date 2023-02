‘Il mascara di San Valentino’, Banksy contro la violenza domestica nel suo ultimo murale

ROMA – Nel giorno di San Valentino Banksy condivide la sua ultima opera sui social e lancia un messaggio contro la violenza domestica. Si tratta di Valentine’s Day Mascara, murale apparso recentemente sui muri di Margate, cittadina nei pressi di Canterbury. Protagonista dell’opera è una donna vestita in stile casalinga Anni 50 con un occhio nero e un dente rotto, che getta il suo compagno in un vecchio frigorifero dismesso, che assume le sembianze di un cassonetto. Dell’uomo Banksy mostra solo i piedi che sporgono dalla pattumiera, disegnandoli sul muro che ospita anche la figura della sua consorte. Chiaro il messaggio che l’artista misterioso ha voluto lanciare nel giorno degli innamorati, un invito alle donne a reagire alla violenza domestica e disfarsi degli uomini violenti, come si fa con i rifiuti. “Combattere la violenza contro le donne. Anche nel giorno di San Valentino”, le parole di Banksy che accompagnano l’immagine su Instagram.

