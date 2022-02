“Dai uno schiaffo a tua moglie, lei sa perché”, il post apparso (poi rimosso) sui social di RegginaTv

REGGIO CALABRIA – “Disgustoso, del tutto fuori luogo ed assolutamente inappropriato il post uscito questa mattina sulla pagina social della Tv ufficiale della Reggina, recante un presunto proverbio cinese che invita in maniera esplicita alla violenza sulle donne. Episodi che non dovrebbero in alcun modo succedere, ancor più in una giornata come oggi, la festa degli innamorati, ancor più da parte di una realtà sportiva come la Reggina, seguita da migliaia di ragazze e ragazzi che rischiano di ricevere messaggi davvero pericolosi e totalmente diseducativi”. Così l’assessora alle Politiche di genere del Comune di Reggio Calabria, Angela Martino, che aggiunge: “Credo che la Reggina debba prendere le distanze pubblicamente da quel post, successivamente cancellato, e dichiarare in maniera aperta che la violenza è sempre un errore, oltre che un grave reato da perseguire”.

Il post Facebook sulla pagina ufficiale di RegginaTV, il canale social della squadra di calcio della Reggina che milita in serie B, riportava un presunto proverbio cinese: “Quando torni a casa alla sera dai uno schiaffo a tua moglie; tu non sai perché glielo dai, ma lei sì”.