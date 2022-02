Sci, Brignone fa retromarcia: “Non mi perderei Milano Cortina per niente al mondo”

ROMA – “Non mi perderò Milano-Cortina 2026 per nessun motivo al mondo”. Con una dichiarazione ufficiale resa alla Federsci, Federica Brignone smentisce di fatto le dichiarazioni su un suo “no” alla partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici invernali: “Dopo avere preso parte a tutte le gare e alle prove presenti nel programma olimpico sin qui disputate con una costanza di rendimento ad alto livello, voglio continuare a rimanere concentrata sui prossimi appuntamenti che mi attendono questa settimana”.

“L’Olimpiade di Milano Cortina 2026- puntualizza la valdostana- è un obiettivo a cui tiene qualsiasi sciatore italiano, nella culla degli sport invernali che sono le montagne italiane. In questo momento della carriera preferisco però concentrarmi sulla stagione in corso dove ho vinto fin qui una medaglia d’argento olimpica in gigante e occupo la terza posizione nella classifica generale di Coppa del mondo. Ma soprattutto non ho pensato ad una mia eventuale presenza fra quattro anni nelle vesti di atleta, ambassador o tifosa in un’Olimpiade che farà molta attenzione alla sostenibilità ambientale, un aspetto che mi tocca da vicino”.