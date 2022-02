Negramaro, annullate le date nei palazzetti: il tour si sposta in teatro

ROMA – “Abbiamo provato in tutti i modi a riportare la nostra musica nei palazzetti ma il perdurare della situazione pandemica ci ha costretti a riprogrammare i concerti in autunno”. I Negramaro spostano ancora una volta il tour che li avrebbe visti in giro per tutta Italia a partire da marzo. Oltre il dispiacere, però, la band annuncia la riprogrammazione di tutte le date e l’arrivo di un tour europeo. I concerti si faranno in teatro, realizzando nuovamente “un sogno che abbiamo da sempre”.

È lo stesso gruppo a dirlo, che ripartirà da settembre con un viaggio che ancora deve farsi attendere. “Avevamo previsto un ritorno nei teatri- spiega Giuliano Sangiorgi- nel 2008 siamo stati protagonisti di uno spettacolo incredibile (in questa location, ndr). Ci eravamo ripromessi di farlo nuovamente. Ci eravamo resi conto che avevamo fatto un bellissimo lavoro intorno ai brani e che lo avremmo rifatto nel momento in cui saremmo stati più capaci, con tutto un carico di esperienza fatta. Era previsto il miracolo dei teatri, sono posti magici. Ci avvicinerà al pubblico molto più dei palasport”.

Giuliano, Lele Spedicato, Andrea De Rocco, Danilo Tasco, Andrea ‘Andro’ Mariano ed Ermanno Carlà porteranno la loro musica sui palchi a partire dal 30 settembre. Primo appuntamento al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Poi, in calendario anche Sanremo (7 ottobre, Teatro Ariston), Bergamo (10 ottobre, Teatro Creberg), Brescia (13 ottobre, Gran Teatro Morato), Padova (16 ottobre, Gran Teatro Geox), Firenze (19 ottobre, Tuscany Hall) e Napoli (22 ottobre, Teatro Augusteo).

Si continuerà poi con Lecce (25 ottobre, Teatro Politeama Greco), Catania (28 ottobre, Teatro Metropolitan), Mantova (5 novembre, Grana Padano Theatre) e Torino (8 novembre, Auditorium del Lingotto G. Agnelli). In chiusura, prima della tranche europea, Bologna (11 novembre, Teatro EuropAuditorium) e Roma (13 novembre, Auditorium Parco della Musica).

In ogni show, rimodellato dalla sua forma originaria nata con il tour nei Palasport, “le canzoni saranno nude- anticipa Giuliano- saranno delle versioni completamente vicine all’essenza della scrittura e a quelle emozioni con cui sono nate”. Il filo conduttore sarà solo uno: “la voglia di contatto” con il pubblico, quel contatto che i Negramaro hanno cantato così bene nel loro ultimo disco. Uscito il 13 novembre 2020, il progetto è stato quasi “una chiamata alle arti”. Un modo per ritrovare un po’ di leggerezza nell’anno dello scoppio della pandemia. Punta, però, a sentire le proprie canzoni cantate dal gruppo e non vede l’ora di tornare alla normalità, anche nell’ottica di una vera ripartenza per tutto lo staff che da vent’anni – da festeggiare nel 2023- li accompagna in tour.

I biglietti sono disponibili dal 16 febbraio, in prevendita per 48 ore solo per chi già possiede un biglietto per una delle date nei palazzetti. Le informazioni al riguardo e sui rimborsi sono disponibili sul sito di LiveNation. Dalle 12 del 18 febbraio è aperta la vendita su tutti i circuiti online dedicati.