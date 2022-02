Giustizia, Renzi: “Non mollo, la legge è uguale per tutti. Anche per i pm di Firenze”

ROMA – “Di giustizia ho già parlato molto. La vera sfida ora è riprendere a parlare di politica sapendo che stiamo vivendo una ingiustizia, ma affrontandola con il sorriso e senza perdere di vista i problemi reali delle persone, dal caro bollette all’inflazione”. Ciò detto “non si molla di un centimetro. Riusciremo a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, anche per i PM fiorentini. Ma sul resto ci diamo appuntamento in Aula con il mio intervento sul conflitto di attribuzione tra fine febbraio e inizio marzo. E continuiamo a lavorare sulle priorità del Paese”. Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva, lo scrive sulla sua enews.

“Voglio ringraziare chi sta lavorando sui territori per proporre idee e iniziative. E anche chi tra gli amici delle E-news ha scelto di contribuire economicamente come risposta a ciò che ha fatto la procura di Firenze e come sostegno alle idee di Italia Viva. La settimana scorsa abbiamo registrato un aumento di donazioni, soprattutto da persone che hanno scelto di dare un piccolo contributo: 5-10-20 euro. Lasciatemi dire che questa è la risposta più bella alle polemiche di questi giorni”, prosegue Renzi. “Italia Viva che si rimette a lavorare sui dossier, forti del sostegno anche economico di tante donne e uomini che non si arrendono”, conclude il senatore.