Avvistata pantera ad Adelfia, scatta il divieto di fare passeggiate

BARI – L’avvistamento di un “grosso felino” è stata segnalato nelle campagne di Adelfia (Bari). Si potrebbe trattare della pantera sulle cui tracce da giorni ci sono i carabinieri forestali e i veterinari della Asl che hanno scandagliato le zone periferiche di Acquaviva delle Fonti e Castellaneta Grotte dove sono state accertate delle impronte. Il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola “dopo aver sentito il coordinamento per l’emergenza costituito in Prefettura di Bari e in attesa di ulteriori riscontri” ha firmato una ordinanza sindacale con cui risponde “il divieto di qualsiasi attività ciclo pedonale e sportiva all’aperto in tutto il territorio adelfiese“. Il provvedimento vieta anche “di svolgere attività agricole” e “raccomanda di tenere animali domestici all’interno di recinti custoditi”.