Mercoledì alla Camera conferenza sulla riforma del tribunale dei minori

ROMA – Prospettive di riforma del Tribunale per i Minorenni per migliorare la qualità e superare la lentezza della giustizia minorile. Il caso Massaro come testimonianza della mancata tutela del minore. È questo il titolo della conferenza stampa che si terrà mercoledi 17 febbraio, alle 12, nella Sala stampa della Camera dei deputati, promossa dalle deputata di Forza Italia, Veronica Giannone. “Fascicoli incompleti, omesse comunicazioni, assenza di telematizzazione, ma anche mancata osservanza delle misure disposte dalla Corte d’appello in sede di reclamo. Il reclamo una volta accolto dovrebbe sostituire il provvedimento impugnato” spiega nella nota la deputata Giannone, che aggiunge: “Così non è accaduto per Laura Massaro, mamma coraggio, che da anni combatte per suo figlio. Dopo che la Corte d’Appello del Tribunale di Roma si è pronunciata a favore della donna contro l’allontanamento coatto del figlio deciso dal Tribunale dei minorenni, oggi il bambino rischia nuovamente di finire in casa famiglia. Nonostante la sentenza della Corte ha riconosciuto il diritto dei bambini ad essere ascoltati, come raccomandato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione di Strasburgo, e ha messo in discussione il costrutto della alienazione parentale, la sua attuazione è rimasta purtroppo solo sulla carta”.

La conferenza stampa organizzata dalla deputata, anche segretaria della commissione parlamentare per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, che si occupa da mesi della vicenda, a garanzia della tutela del supremo interesse del minore- annuncia il comunicato- avrà come protagonista proprio Laura Massaro e i sui legali, che racconteranno la loro esperienza sul campo. Interverranno la mamma coraggio Laura Massaro; l’avvocato Lorenzo Stipa del Foro di Roma; l’avvocato Vincenzo Morelli del Foro di Roma. Modera la deputata Veronica Giannone.