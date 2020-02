Kenya, San Valentino si boicotta: tutti alla ‘Men’s conference’

ROMA – Quello che era nato come uno scherzo sui social tra uomini non molto entusiasti di celebrare la Festa di San Valentino, alla fine è diventato un fatto reale: a Nairobi è stata organizzata una conferenza sull’uomo e il suo ruolo nella società, presentata come “la scusa perfetta” – come hanno dichiarato in molti in Kenya – per sfuggire a cene e appuntamenti con la propria partner.



L’evento, alla sua seconda edizione, è stato organizzato al ‘Sarova Stanley’, hotel a cinque stelle della capitale e ha visto una larga partecipazione di pubblico, al punto che le prenotazioni dei posti a dicembre avevano già fatto registrare il tutto esaurito.



I relatori – tutti rigorosamente uomini – hanno affrontato diversi temi, dalla leadership dell’uomo nella società contemporanea all’educazione dei figli, fino a questioni attinenti la cultura e le tradizioni religiose.



E la reazione sui social non si è fatta attendere: tra battute ironiche e seri tentativi di suggerire temi di dissertazione, c’è chi condivide il selfie di un ragazzo circondato da donne con su scritto: “amico, mi sa che hai sbagliato conferenza”.