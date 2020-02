“Questo non è amore…”: a Pisa l’iniziativa della Polizia contro la violenza

ROMA – Nella giornata dedicata alla Festa degli Innamorati la Polizia di Stato lancia l’ennesima iniziativa di prossimità, attraverso il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che ha realizzato brochure informative e simpatici segnalibro da distribuire sul territorio nazionale. La pubblicazione, un libretto smart nella grafica così come nei contenuti realizzata dall’Istituto Poligrafico dello Stato, è intitolato “Questo non è amore…” e fornisce indicazioni utili per prevenire vicende di violenza di genere, riassumendo i presidi che la legislazione italiana, all’avanguardia nello specifico settore, fornisce alle vittime ed alle Forze di Polizia per contrastare questo odioso fenomeno: dall’ ammonimento del Questore per gli stalker, misura di prevenzione nata nel 2009 per contrastare i molestatori seriali a quello per i maltrattanti in ambito familiare, introdotta nel 2013; fino alla recente riforma del “codice Rosso”, la legge introdotta lo scorso agosto che ha aggiunto nuovi strumenti di prevenzione e contrasto della violenza di genere. Viene significativamente citata anche la città di Pisa, dove è avvenuto il primo caso in Italia di realizzazione della nuova fattispecie di reato di “Costrizione e induzione a contrarre matrimonio”, con l’arresto da parte della Squadra Mobile della Questura di Pisa di un padre, residente in un campo nomadi, che aveva imposto il matrimonio alle proprie figlie contro la loro volontà, sottoponendole a gravi reati come il sequestro di persona, il maltrattamento in famiglia e la calunnia.

La pubblicazione contiene anche statistiche utili per meglio inquadrare, comprendere e contrastare il fenomeno, i protocolli operativi, la specializzazione della Polizia di Stato sulla tematica e tutte le informazioni utili per le vittime: nella consapevolezza che la prevenzione dei reati violenti di genere è la via maestra per abbattere la “cifra oscura”, il numero di reati contro le donne che non viene denunciato per paura e che per fortuna, grazie alla capillarità delle iniziative come questa e ad una forte presa di coscienza, è in forte calo. Del resto Georges Simenon, l’autore del commissario Maigret, sosteneva che è bene che una cosa sia fatta, ma è altrettanto importante che si sappia che è stata fatta. La Questura di Pisa ha quindi oggi coinvolto due eccellenze della città, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore S. Anna in questa importante iniziativa: su autorizzazione dei rispettivi Rettori poliziotte della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, specificatamente addestrate per trattare le vittime di violenza e le susseguenti indagini hanno distribuito alle studentesse ed agli studenti dei due prestigiosi Istituti le brochure, soffermandosi ad approfondire le tematiche trattate e rispondendo alle loro domande: nella pubblicazione viene sottolineato che “le donne vittime di violenza continuano ad essere troppe”, lo sforzo di prossimità della Polizia di Stato verrà replicato anche in occasione del prossimo 8 marzo, Festa della Donna.