Rai, ‘La Posta di Yoyo’ spiega il coronavirus ai bambini

ROMA – Parlare ai bambini del Coronavirus, spiegare di che si tratta e che cosa è bene fare, evitare allarmismi e diffidenze verso i tanti bambini di origine cinese delle nostre scuole. Ci pensa Rai Yoyo con la puntata del programma ‘La Posta di Yoyo’, dal titolo ‘Mascherine e Coroncine’, in onda lunedì prossimo alle 7.55 sul canale 43.

“La conduttrice Carolina e il suo amico Lallo il Cavallo– si legge in un comunicato di Rai Yoyo- prendendo spunto dalle lettere dei giovani spettatori, contribuiscono a fornire una corretta informazione sulla malattia, a evitare ansia e allarmismi, che per i più piccoli sono ancor più dannosi, a ricordare le basilari norme di igiene e corretta alimentazione, e invitano a stare vicini ai tanti compagni di scuola di origine cinese. Con il linguaggio e l’umorismo dei bambini, la Posta di Yoyo ci ricorda che in questo periodo le mascherine indispensabili per i più piccoli sono quelle del Carnevale“.