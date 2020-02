C’è il decreto del ministero: arrivano i fondi per i tram e le funivie di Roma

ROMA – Ora è ufficiale: il ministero dei Trasporti ha pubblicato il decreto, in data 10 febbraio, con il quale sono state finanziate le linee tranviarie Togliatti e Verano-Tiburtina, le funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli e l’acquisto di 50 tram che potranno essere messi in circolazione sulla rete romana. Il decreto è online sul sito del ministero.

Il Comune di Roma fa sapere, inoltre, che per la linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata, che sarà realizzata sull’attuale sedime della linea ferroviaria e per la quale servirà il cambiamento dello scartamento, i finanziamenti saranno approvati in seguito alla rimodulazione del progetto che sarà presentato ad aprile. Per il tram su via dei Fori e via Cavour se ne riparlerà a giugno con la presentazione di un nuovo progetto che preveda il collegamento con i binari del tram 8 a Piazza Venezia.

