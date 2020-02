ROMA – Venerdì sera a base di risate, cinema e talent show. Su Rai 1 da non perdere lo show teatrale sold out di Panariello, Conti e Pieraccioni, che sbarca in tv. Su Rai Movie nel giorno di San Valentino in onda la commedia agrodolce ‘La verità è che non gli piaci abbastanza’, alle 21.10.

Rai 1

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show | 21.25

Lo spettacolo teatrale del trio comico toscano, reduce dal grande successo che ha fatto registrare in ogni tappa sold out, approda in televisione. Tre artisti che prima di tutto sono tre amici, in grado di portare sul palco non solo il sorriso, ma anche momenti di riflessione e di emozione. Un gran varietà di cabaret tra gag, imitazioni, travestimenti e sketch.

Rai 2 The Good Doctor | 21.20 Serie tv con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas. Per la prima volta, Shaun esce con una donna. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vesti di presidente. La dottoressa Lim riesce a convincere anche Andrews a tornare. Rai 3 Maldamore | 21.05 Film di Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini e Alessio Boni. Paolo è un musicista sposato con Sandra. Sua sorella Veronica è in cerca di lavoro e si occupa della bambina avuta dal marito Marco. Una sera Marco rivela a Paolo di avere una relazione con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e Paolo a sua volta confessa a Marco di aver tradito Sandra durante una trasferta di lavoro. Ma non sanno che le rispettive mogli hanno ascoltato per caso la loro conversazione. Rete 4 Quarto grado | 21.30 Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Canale 5 Grande Fratello Vip | 21.50 Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecitta’. Italia 1 Security – PrimaTv | 21.25 Coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Un ex veterano dei servizi speciali dovra’ proteggere una bambina testimone di un crimine

La 7 Propaganda Live | 21.25