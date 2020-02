Roma, incidente tra auto e tir in via Tiburtina: un morto

ROMA – Incidente mortale in via Tiburtina 1494 in direzione Tivoli, alle ore 5 circa. Nello scontro avvenuto tra un autoarticolato e una Volkswagen Sharan, il conducente dell’auto, un uomo nato in Marocco nel 1963 è deceduto. Il figlio 28enne, che viaggiava nell’auto con il padre deceduto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto i Gruppi Casilino e Tiburtino della Polizia locale. La strada è stata chiusa tra via Marco Simone e via Casal Bianco nei due sensi di marcia. Deviazioni sul posto. Al momento ci sono code da via Tenuta del Cavaliere verso Roma e il traffico è congestionato in tutta la zona.