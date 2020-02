Gennaro Serio – Notturno di Gibilterra (L’Orma)

Chissà cosa avrebbe detto Georges Perec di questo “coraggioso esperimento metaletterario condotto nel testo con lingua poliedrica”, come lo definisce la giuria del Premio Italo Calvino, che ha assegnato a Gennaro Serio il più importante riconoscimento italiano riservato agli inediti di scrittori esordienti. In effetti bastano poche righe per far sprofondare dentro la rete costruita ad arte da Serio, che compie un’operazione di stravolgimento – o sabotaggio – del genere più letto in Italia: il giallo. Dopo un esergo-record (nove pagine), la storia si apre con la scena di un omicidio. Lo scrittore Enrique Vila-Matas ha assassinato un giornalista venuto a Barcellona per intervistarlo. Siamo nella sala da tè adiacente alla hall del Grand Hotel Rodoreda. E’ da qui che parte l’indagine di un investigatore che si sottrae alla decisione di doversi presentare, basti sapere che non è Pepe Carvalho, non è Poirot, non è Maigret, non è un detective di libri, non veste con cappelli o impermeabili da pagliaccio, non fuma pipe o sigari e non è gay. Ad aiutarlo c’è la sorella Soledad, medico legale e coltissima lettrice, che però anche lei sembra essere coinvolta nella vicenda. L’indagine porterà il nostro atipico investigatore dai canali delle Fiandre al Baltico, dall’Accademia di Svezia alla Patagonia, fino a Gibilterra. Di più non si può dire: il lettore sappia che mentre si metterà sulle tracce dell’assassino, incontrerà citazioni e omaggi sparsi qua e là che gli faranno sottolineare il testo, forse prendere appunti, certamente eleveranno il piacere di lettura.