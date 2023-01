‘Un Casio al posto di un Rolex’, è pioggia di meme per Shakira-Piqué

ROMA – La Casio si schiera con Piqué. L’azienda elettronica celebre per i suoi orologi è stata citata in una hit della pop star Shakira per attaccare l’ex marito Piqué e la nuova compagna, usando un paragone non certo lusinghiero. “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio“, la strofa avvelenata che ha fatto storcere il naso al brand. Se la Reault, casa madre della Twingo, l’ha presa ironicamente, giurando eterno amore alla cantante colombiana, Casio ha deciso di cavalcare l’onda di popolarità dello scontro tra le due star, sponsorizzando la Kings League, il nuovo progetto sportivo di Piqué.

Intanto sui social è pioggia di meme sulla pagina Casio Team si legge in un cinguettio con la foto di un orologio: “Disegnato esclusivamente perché non ti pizzichi (‘pique’) il polso”. E ancora la foto di un Piqué che, mano nella mano con una ‘ragazza Rolex’, si gira a guardare un Casio.

CASIO CERRADO pic.twitter.com/apwFsXb9pW — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/oUArErLhzT — C A S I O ᵀᴹ (@Casio0ficia) January 13, 2023

