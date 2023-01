ROMA – Alla fine la risposta di Piqué è arrivata. Il calciatore catalano attaccato da Shakira, nella sua ultima hit che sta spopolando sul web, ha atteso il momento giusto per replicare e tirare la sua bomba. Nella sessione #53 di Bizarrap la pop star non ci gira troppo intorno e puntando il dito contro il suo ex marito canta: “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio“, riferendosi alla nuova compagna di Piqué, Clara Chia Marti.

Se la Renault, casa madre della Twingo, non se l’è presa per la citazione denigratoria, e anzi sui social si è detta pronta ad “amare per sempre” la popstar colombiana, la Casio ‘si è schierata’ con l’ex marito. Durante una diretta su Twitch Piqué ha annunciato che il brand di orologi sarà lo sponsor del suo nuovo progetto sportivo, la Kings League. Il calciatore ha anche aggiunto che “un Casio è per tutta la vita” tirando una frecciatina a Shakira riguardo la relazione con la sua nuova compagna.

