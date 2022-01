Vandalizzato il murale di Falcone e Borsellino a piazza Bologna

ROMA – È stato vandalizzato il murale per Falcone e Borsellino a piazza Bologna, a Roma. “Riteniamo vergognoso che si sia verificato un evento come questo nella nostra città, vicino al nostro ateneo, La Sapienza”, scrivono oggi in un post su Instagram i giovani dell’Unione degli Universitari Sapienza, il sindacato studentesco della Sapienza di Roma.



“Siamo consapevoli di quanto certi messaggi non siano scontati e di quanto anzi sia importante praticare la cultura dell’antimafia anche e soprattutto nelle Facoltà, ogni giorno – sottolineano gli studenti – Per questo condanniamo con forza questo sfregio e gridiamo ancora più forte tutto il nostro sostegno a chi ogni giorno si batte nel segno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”.