Covid, Fratoianni: “In Usa Ffp2 gratis, e da noi?”

ROMA – “Mentre negli Usa Biden annuncia che distribuiranno gratuitamente le Ffp2 alla popolazione, il governo spagnolo ha deciso che il prezzo dei test antigenici fai da te non potrà essere superiore a 2,94€. In Italia invece? Oltre che discutere del colore delle mascherine distribuite ad alcune realtà della polizia, poco o nulla. Anzi. Nelle scuole il governo dei migliori ha deciso che docenti e studenti dovranno arrangiarsi e pensarci da soli alle mascherine Ffp2″. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“E pare che anche per quelle (poche scuole), a cui doveva pensarci il governo,- prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra- siano riusciti a fare un pasticcio: se è vero che mentre il ministero dell’istruzione annunciava la distribuzione di una prima tranche di ffp2, ora si scopre invece che il commissario Figliuolo ha avviato un’indagine di mercato per il reperimento delle mascherine solo 2 giorni dopo la riapertura delle scuole. Insomma chissà quando arriveranno”.

“Il bilancio è chiaro: quasi nulla se non improvvisazione- conclude Fratoianni- e annunci propagandistici, se non peggio. Una dimostrazione evidente di pomposa inefficienza e inutile mediocrità che gli italiani non si meritano”.