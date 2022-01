Speranza firma l’ordinanza: stop misure restrittive per il Sudafrica

ROMA – “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i paesi limitrofi”. Lo rende noto l’ufficio stampa del ministero della Salute. Il 26 novembre il ministro aveva vietato “l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini” dopo l’individuazione in Belgio della variante Omicron, classificata all’epoca come “preoccupante” alla luce dei dati sul grado di contagiosità e del “livello elevato di mutazioni”.

LEGGI ANCHE: Variante sudafricana Covid, in Belgio il primo caso in Europa

La variante Omicron preoccupa: vietato l’ingresso in Italia a chi arriva da otto Paesi africani