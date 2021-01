Covid, sono 522 i decessi di oggi. Tasso di positività risale al 10,7%

ROMA – Sono 522 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 80.848. I nuovi positivi sono 17.246 a fronte di 160.585 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 10,7%, in aumento rispetto al 9% di ieri.

Diminuiscono di 22 unità i posti letto occupati in terapia intensiva, nonostante i 164 nuovi accessi. Il totale dei ricoverati in rianimazione è di 2.557. Nei reparti ordinari, invece, i ricoverati sono 23.110, con un calo di 415 rispetto a ieri.