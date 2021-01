Ricoverato per Covid l’ex presidente della Bolivia Morales

ROMA – Evo Morales, ex presidente della Bolivia nonché massimo dirigente del partito di governo, il Movimiento al socialismo (Mas), è risultato positivo al Covid-19. L’ex capo di Stato, il primo nativo nella storia del Paese andino, è stato ricoverato lunedì nella clinica ‘Los Olivos’ di Cochabamba, località dove ha cominciato la sua carriera politica come dirigente sindacale, e si trova in condizioni descritte come “stabili”. Inizialmente Morales e il suo staff avevano negato che l’ex presidente avesse contratto il virus, affermando che la “poca tosse” la febbre e la stanchezza accusate a inizio settimana non erano riconducibili al Covid-19. Morales, 61 anni, aveva frequentato raduni molto frequantati senza indossare la mascherina fino al giorno prima di manifestare sintomi chiari della malattia. Per questa ragione, alcuni politici boliviani lo hanno criticato e un ex candidato governatore ha chiesto di indagarlo per minaccia alla salute pubblica.