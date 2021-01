Coperte e indumenti per i bisognosi, un taxi li ritira a domicilio

FIRENZE – Al via l’iniziativa “Emergenza Freddo 2021. Viaggio nel tempo della solidarietà”, promossa dall’associazione ‘Tutti taxi per amore‘, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Dal 16 al 23 gennaio i tassisti di Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Mestre, Padova, Bologna, Bari e Lecce, faranno una raccolta solidale di coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo, puliti e in ottimo stato, e anche di alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell’aiuto ai senza fissa dimora.

Tra gli altri ci saranno anche i mezzi dei due radiotaxi di Firenze (Socota e Cotafi): “Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa. Crediamo indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, e sposare in pieno una precisa visione solidaristica del mondo. Invitiamo i fiorentini a donare indumenti caldi e coperte per i senzatetto. Per ultimare il ritiro e la consegna alla Comunità di Sant’Egidio, diamo appuntamento alla cittadinanza a piazzale Donatello, sabato 23 gennaio, dalle 14 alle 16.30″, spiegano dalle due cooperative.

A Bologna l’iniziativa fa sponda a Cotabo e ha l’obiettivo di dare un aiuto concreto a chi si trova più in difficoltà, avviando una collaborazione tra cittadini, tassisti e la cooperativa Piazza grande.

In pratica, da sabato fino al 23 gennaio ai cittadini basterà chiamare o inviare un messaggio al 3402854947 per prenotare un taxi che, in base alla disponibilità, in poco tempo arriverà a domicilio pronto a ritirare coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo, scarpe da uomo, puliti e in ottimo stato da devolvere ai senza fissa dimora seguiti da Piazza grande, partner bolognese dell’iniziativa. Sarà possibile donare anche alimenti, purché confezionati e non deperibili. “Questa idea rappresenta il nostro impegno per sostenere l’inclusione sociale, per chi rimane indietro e ha bisogno di tutto, per gli invisibili, che invisibili non devono essere”, spiega Marco Salciccia, presidente di Tutti taxi per amore. “Come Cotabo- aggiunge Andrea Farné della cooperativa bolognese di tassisti- aderiamo all’iniziativa per dare il nostro contributo ai senzatetto della città di Bologna, che a maggior ragione in questo periodo vivono momenti difficili per via delle basse temperature. Crediamo che l’impegno sociale sul territorio sia un valore fondamentale e imprescindibile da coltivare con continuità”. Una coperta “può fare la differenza nel salvarsi una vita, per chi non ha una casa- sottolinea Carlo Francesco Salmaso, presidente di Piazza Grande- È sconcertante nell’ottava economia del mondo, ma è la conseguenza di quando si compete ciascuno soltanto per il proprio interesse. Inevitabilmente, qualcuno perde”.

