Berlusconi ricoverato per problemi cardiaci: “Solo accertamenti”

MILANO – “Berlusconi è ricoverato da martedì in ospedale nel Principato di Monaco per problemi cardiologici urgenti”. Lo conferma all’Agenzia Dire il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex cavaliere. Silvio Berlusconi si trovava nella casa della figlia Marina a Valbonne, vicino Nizza, dove ha trascorso gran parte del lockdown.

“Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno facendo pervenire messaggi di affetto. Ancora una volta sono grato ai tanti amici, sostenitori ed anche avversari politici che hanno avuto la cortesia di esprimermi la loro attenzione e il loro sostegno. Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti”. Lo dice Silvio Berlusconi.

SALVINI: HO SENTITO BERLUSCONI, È SERENO E DI BUONUMORE

“Matteo Salvini ha telefonato a Silvio Berlusconi per sincerarsi delle sue condizioni di salute: l’ha trovato sereno e di buonumore. I due leader si sono confrontati sulla situazione politica, condividendo la preoccupazione per la situazione del Paese, e hanno accennato anche alle elezioni amministrative. Clima cordiale e di grande compattezza”. Lo comunica l’ufficio stampa di Salvini.