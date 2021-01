Dai Parioli al Pigneto, il video ironico sulle varianti Covid nella Capitale

ROMA – Il Coronavirus continua a fare paura, a preoccupare sono soprattutto le varianti, come quella inglese e quella sudafricana. Ma ce n’è una di cui nessuno si preoccupa: ‘la variante romana’. A parlarne in un video ironico che sta spopolando su Facebook è lo scrittore romano Claudio Morici. Tra la variante delle Capannelle, in cui si scommette su chi ha il Covid, e quella di viale Marconi (‘Come trovo parcheggio, ti vengo a infettà’), Morici attraversa la Capitale regalando a romani e non una sana risata.