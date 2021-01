Fico sospende i lavori della Camera: “Conte venga a riferire in aula”

ROMA – I lavori dell’aula del Senato sono stati sospesi e riprenderanno alle 15. Dopo la richiesta delle opposizioni di convocare la conferenza dei capigruppo e di ascoltare il premier Giuseppe Conte in Aula, la presidente Casellati ha deciso di convocare la Conferenza dei Capigruppo alle 11.15.

LE RICHIESTE DELLE OPPOSIZIONI

“Inizia la seduta alla Camera, le opposizioni, legittimamente chiedono un chiarimento sulla crisi in corso, e chiedono una riunione immediata di una riunione dei capigruppo”. Lo scrive su twitter il deputato Pd Emanuele Fiano. Il deputato di Leu Federico Fornaro interviene in aula alla Camera spiegando che “ritiene corretta la richiesta delle opposizioni”. Così come il capogruppo del Pd Graziano Delrio che aggiunge: “È innegabile che siamo di fronte a un fatto grave, il ritiro delle ministre di Italia viva, e riteniamo che sia legittimo che vi sia una discussione approfondita e la convocazione della conferenza dei capigruppo”. E siamo sicuri che “il premier espleterà tutti i passaggi previsti dalla costituzione. Per primo consultando il presidente della repubblica e una discussione in questa aula. Anche il capogruppo del M5s Davide Crippa sottolinea che “le richieste delle opposizioni sono più che legittime per delineare un percorso ordinato”. Per Silvia Fregolent di Italia viva “il parlamento è centrale sempre soprattutto nei momenti di difficoltà. Ringrazio l’opposizione e maggioranza che hanno sottolineato l’esigenza di tornare in parlamento”.

FICO SOSPENDE SEDUTA: “CONVOCHERO CAPIGRUPPO E CONTATTERÒ CONTE”

“Prendo atto di quanto detto. È chiaro che questa aula non sarà e non può essere indifferente. A questo punto accolgo le richieste di sospendere seduta e di fare la conferenza capigruppo per stabilire un percorso ordinato e responsabile in un momento così difficile per il paese. Contatterò il presidente del consiglio anche per la richiesta di comunicazioni in aula”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in Aula.