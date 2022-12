Italia-Spagna, il Premio Tiepolo 2022 a Luigi Ferraris Ad di FS

ROMA – Il Frecciarossa 1000 tra Madrid, Barcellona e le principali città spagnole, la condivisione dell’esperienza e dei successi dell’Alta velocità italiana, i rapporti di collaborazione con le istituzioni e il tessuto economico e imprenditoriale della penisola iberica per promuovere una mobilità collettiva multimodale e sostenibile, incentivo al turismo. Sono tra i motivi dell’assegnazione del Premio Tiepolo 2022 all’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris. La consegna all’Ambasciata d’Italia di Madrid.



“Condivido questo prestigioso riconoscimento con tutto il team del Gruppo FS e con gli oltre 82.000 dipendenti che operano in Italia e nelle filiali estere- ha detto l’amministratore delegato Luigi Ferraris durante la consegna del Premio- e in particolare con i colleghi che lavorano qui in Spagna, che proprio in queste settimane sono impegnati con il debutto del nostro Frecciarossa 1000 sui binari dell’alta velocità spagnola, l’ultimo passo di una strategia che vede il Gruppo FS sempre più attivo in un mercato ferroviario europeo integrato e aperto alla concorrenza”. “La nostra intenzione- ha continuato Ferraris- è quella di condividere l’esperienza acquisita nel mercato italiano dell’alta velocità, mettendola a disposizione della Spagna e dell’Europa per replicare i risultati positivi ed i modelli di successo raggiunti in Italia”.

IL RICONOSCIMENTO

Il prestigioso riconoscimento viene conferito dal 1996 dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) alle più meritevoli personalità italiane e spagnole che si sono distinte nello sviluppo e consolidamento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna. La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza dell’ambasciatore Riccardo Guariglia, premiato insieme all’AD Ferraris anche José Bogas, amministratore delegato di Endesa SA, società leader nel settore elettrico spagnolo e secondo operatore del mercato elettrico in Portogallo.

LA SFIDA DI FS SU MADRID E PARIGI

In Spagna il Gruppo FS Italiane ha lanciato, dal 25 novembre, i collegamenti alta velocità con il Frecciarossa 1000, il treno di punta dell’AV italiana. L’obiettivo è offrire un concreto contributo, in Italia così come in Europa, alla costruzione di un modello di trasporto intermodale, digitale, sostenibile, condividendo l’esperienza maturata in Italia con l’alta velocità, così da replicarne i risultati e i modelli di successo, soprattutto per le persone e i territori che attraversa. In Spagna il Gruppo FS punta anche sulle collaborazioni con le istituzioni e le realtà del mondo dei trasporti e del turismo per offrire biglietti integrati e soluzioni di viaggio multimodali. Un nuovo collegamento con il Frecciarossa tra Barcellona e Parigi. È così che il Gruppo FS Italiane punta a collegare le due capitali, Madrid e Parigi. Attivando un nuovo collegamento internazionale ad Alta Velocità tra la Francia, dove il Frecciarossa 1000 ha iniziato a viaggiare un anno fa e la Spagna, dove il treno di punta del Gruppo Fs corre già tra Madrid e Barcellona. La sfida è lanciata. “Possiamo pensare a collegare anche Madrid con l’Italia attraverso la Francia, dove già arriviamo con il nostro Frecciarossa- ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris a margine della cerimonia di consegna del Premio Tiepolo 2022 all’ambasciata italiana a Madrid- C’è un piano e ci stiamo lavorando. Volendo buttare il cuore al di là dell’ostacolo potremmo vedere questo sogno realizzato entro la fine del 2024”, ha concluso Ferraris. Attualmente il Gruppo FS è presente in Francia dal 18 dicembre 2021 con il collegamento Milano-Parigi e, successivamente, con quello tra Lione e Parigi e, dal 25 novembre 2022, anche in Spagna, sempre con il Frecciarossa 1000, tra Madrid, Saragozza e Barcellona.

