Al Gf Vip squalificato Riccardo Fogli: è stato in casa una notte

di Marcella Piretti e Giusy Mercadante

BOLOGNA – È entrato ieri sera e oggi già lascerà la casa del Grande fratello. Riccardo Fogli è stato squalificato dal Grande fratello Vip, dove era entrato come concorrente solo ieri sera. È durata pochissimo dunque l’avventura del cantautore al Gf Vip. Motivo? Il cantante ha bestemmiato questa mattina, parlando con altri concorrenti, e il video che gira sui social non lascia spazio a dubbi: era una bestemmia molto chiara che chiamava in cauas la Madonna. Ad annunciare la squalifica è la stessa trasmissione con un post su facebook: “Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco. #GFVIP”.

LA BESTEMMIA PARLANDO DELLE UOVA

Ecco i fatti: questa mattina, infatti, all’indomani dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Fogli era subito incappato in una bella bestemmia. Non una cosa sussurrata a mezza bocca e magari non del tutto percepibile. No, una bestemmia chiara e tonda (“porca Mado..a”), nel mezzo di una frase in cui parlava di uova. Altri, prima di lui, per lo stesso motivo vennero messi alla porta. Successe a Marco Predolin (cacciato fuori proprio per la stessa imprecazione scelta da Riccardo Fogli, che tirava in ballo la Madonna dicendo ‘mannaggia la Madonna’) e più di recente anche Stefano Bettarini (che disse ‘Madoska’). Il video in cui Fogli pronuncia la frase incriminata, parlando con altri concorrenti a colazione, circola da ore su Twitter ed è diventato virale in pochi minuti. La trasmissione ha deciso di non fare eccezione e non l’ha graziato.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip Attilio Romita umilia Sarah: “Troppo fru fru per me”. La condanna è unanime

LEGGI ANCHE: Charlie Gnocchi viene eliminato ma non lascia il Gf Vip, la rivolta dei social

L’ex cantante dei Pooh, oggi 75enne, è entrato nella casa del Grande Fratello durante la puntata di ieri 12 dicembre. Alfonso Signorini, nel presentare il suo ingresso, ha spiegato che il cantante ha annullato una tournée in Sud America per partecipare al programma. Nella serata di ieri, il cantante è entrato prima in casa con una specie di sopresa ed esibizione dal vivo di un medley di successi. Poi, sul finire della puntata, è tornato dentro per restare, entrando in casa e aggirandosi tra i concorrenti momentaneamente paralizzati dal ‘freeze’. Nella puntata di ieri, oltre a Riccardo Fogli, è entrato anche l’attrice e modella Milena Miconi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it