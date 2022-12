Conte contro Meloni: “Il vostro è un sovranismo da operetta”

ROMA – Sul Mes “finora vi siete rifugiati dietro al pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca. Penso a quanto imbarazzo, per una forza sovranista. Questo è sovranismo da operetta. Ora dovrete scegliere cosa fare ma molti italiani ormai si sono abituati alle vostre contraddizioni e piroette“. Lo dice il presidente M5S Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera dopo le repliche del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

MANOVRA. CONTE: GOVERNO STA CONFEZIONANDO LA PIÙ RECESSIVA DI ULTIMI ANNI

“Questo governo sta confezionando la manovra più recessiva degli ultimi anni“, ha affermato il presidente M5S, “Sdoganate l’evasione di cittadinanza, arricchite sempre di più i ricchi e impoverite sempre più i poveri. Per i ricchi state stendendo i tappeti rossi”.

UCRAINA. CONTE: ITALIA SIA CAPOFILA DIPLOMAZIA, NON LASCIARE RUOLO A TURCHIA

Tra i temi toccati da Conte anche il ruolo diplomatico dell’Italia: “Crediamo che l’Italia dovrebbe diventare capofila di un’azione diplomatica per la mediazione internazionale anziché lasciare questo ruolo alla Turchia di Erdogan”.

UCRAINA. CONTE: PACE NON SI COSTRUISCE CON SLOGAN E QUIZ

Per il leader M5S “la pace va costruita in modo serio. Non è slogan e quiz che si può costruire un serio e faticoso percorso di pace”.





