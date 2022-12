Bologna si fa anche in 3D, e la mappa della città si può navigare su web

BOLOGNA – Sbarca sul web da oggi la mappa tridimensionale di Bologna, per poter navigare la città in 3D. Una sorta di maxi-rendering che comprende tutta Bologna, utile per varie attività sia professionali sia rivolte ai cittadini.

FATTA CON FOTO AEREE DI PRECISIONE

Si tratta in sostanza di un aggiornamento della cartografia in scala 1:2000 realizzata nel 2001, per il quale sono stati utilizzati anche gli elaborati provenienti dalle pratiche edilizie presentate per nuove costruzioni o per interventi di una certa rilevanza. Oltre a questo sono state usate fotografie aeree di precisione e persino un recente rilievo aereo con un nuovo sensore, che ha prodotto immagini a elevata risoluzione e con ampie aree di sovrapposizione.

MAPPA INTERATTIVA

Il Comune di Bologna, si spiega da Palazzo D’Accursio, “dispone di una serie consistente di tali librerie di immagini”, dal momento che a partire dal 2005 sono stati realizzati rilievi con cadenza annuale. Inoltre, di recente sono stati introdotti anche dati rilevati con un nuovo dispositivo laser. Il modello web 3D, uscito dalla combinazione di tutti questi dati, permette dunque di visualizzare e analizzare informazioni spaziali, come l’altezza degli edifici, in un ambiente interattivo.

“PER PROFESSIONISTI E CITTADINI”

“Questo sistema 3D- spiega l’assessore all’Innovazione digitale, Massimo Bugani- può essere utilizzato per varie attività dell’amministrazione, come ad esempio la pianificazione urbanistica o la progettazione di nuovi edifici e impianti. Insieme al modello digitale del territorio, rappresenta la base per un rendering 3D della città, molto utile anche nella comunicazione ai cittadini e per iniziare a fare simulazioni e studi predittivi”. La mappa si può trovare a questo link: https://sitmappe.comune.bologna.it/Bologna3D/

Leggi anche: Qualità della vita, le pagelle delle province italiane: sul podio Bologna, male Crotone

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it