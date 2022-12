The Who in concerto al Firenze Rocks, sul palco con l’orchestra del Maggio

FIRENZE – Dopo l’annuncio dei Maroon 5, sul palco il prossimo 18 giugno, al Firenze Rocks sbarcano i The Who. La mitica band britannica, per la prima volta nel capoluogo toscano, si esibirà al Visarno Arena il 17 giugno con al fianco l’orchestra del Maggio musicale.

ESULTA NARDELLA: GRUPPO LEGGENDARIO INSIEME A UNA DELLE ORCHESTRE PIÙ IMPORTANTI D’EUROPA

L’accoppiata carica il sindaco Dario Nardella, che, sui propri canali social, lancia con enfasi l’appuntamento: “Immaginate un gruppo leggendario del rock insieme a una delle più importanti orchestre classiche d’Europa. Immaginate i The Who insieme all’orchestra del Maggio musicale”.

Oltre Firenze, lo spettacolare show farà tappa a Berlino, Parigi e Barcellona. Pete Townshend, Roger Daltrey e la band eseguiranno brani tratti dai quasi 60 anni di carriera, tra cui sezioni dedicate agli album simbolo Tommy e Quadrophenia, oltre ad altri amati brani e canzoni tratte dall’album “WHO” del 2019, il loro primo disco in studio dopo 13 anni. I biglietti per l’unica data italiana saranno disponibili in anteprima il 15 dicembre, dalle 10, nell’App ufficiale Firenze Rocks. La vendita generale dei biglietti aprirà, invece, il giorno dopo, il 16 dicembre (dalle 11) su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it