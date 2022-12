La storia di Jack Johnson, il bambino eroe che a 10 anni è morto per salvare altri bimbi

BOLOGNA – Un lago ghiacciato, dei bambini che ci corrono sopra ma il ghiaccio si rompe e loro cominciano a caderci dentro. Una tragedia terribile. E lui, Jack Johnson, che a 10 anni prima di cadere a sua volta (e poi morire) corre e cerca di aiutare i bambini già caduti dentro al ghiaccio, che neanche conosce. Tutto il mondo in queste ore lo sta definendo ‘bambino eroe‘ e la sua storia in queste ore sta facendo il giro di web e giornali di tanti paesi. La tragedia risale a domenica ed è avvenuta in Inghilterra: il lago ghiacciato è quello di Babbs Mill Park nell’area Kingshurst di Solihull, West Midlands, zona da giorni colpita dal maltempo e da una bufera di neve e freddo.

Domenica, nel primo pomeriggio, alcuni bambini camminano sul lago ghiacciato, probabilmente per gioco. Un comportamento rischiosissimo, che purtroppo si trasforma in tragedia. Il ghiaccio a un certo punto si rompe e i bimbi cominciano a cadere dentro il lago. Le vittime alla fine saranno tre, oltre a Jack Johnon di 10 anni perdono la vita altri due bambini di 8 e 10 anni. Si salverà un solo bambino di sei anni, estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi: bisognerà vedere se riuscirà a recuperare.

West Midlands police said: "The boys, aged eleven, ten and eight were rushed to hospital after being pulled from the water. Sadly, they could not be revived and our thoughts are with their family and friends at this deeply devastating time" pic.twitter.com/k0mOqcvoz6 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 12, 2022

I primi a intervenire, al momento della tragedia, sono stati alcuni passanti, che vedendo cadere i bambini hanno cercato di aiutarli. Poi sono arrivati la Polizia e i Vigili del fuoco. A parte il bambino di sei anni che è stato portato in ospedale, per gli altri tre era troppo tardi. Nelle scorse ore si è venuto a sapere del comportamento eroico del bambino: a parlarne, su Facebook, è stata la zia, Charlotte McIlmurray, che ha spiegato come il bambino, appena ha visto cadere gli altri, abbiamo cercato di aiutarli a uscire dal lago, cadendo poi a sua volta. “Mio nipote- ha scritto la donna- ha visto un bambino attraversare il ghiaccio ed è corso a cercare di salvarlo. Siamo solo devastati dalla scoperta che è morto cercando di salvare tre ragazzi che non conosceva nemmeno“.

We are currently at the scene of a serious incident at Babbs Mill Park, Fordbridge Road, #Kingshurst, #Solihull.



A number of people have been pulled from a lake and are being transported to hospital. They are believed to be in a critical condition. pic.twitter.com/lYUB6kZJRK — West Midlands Police (@WMPolice) December 11, 2022

(Le foto del bambino circolano su Twitter)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it