Meloni: “Vogliamo più Italia in Europa”. E boccia la proposta Ue sul tetto al prezzo del gas

Di Luca Monticelli e Federico Sorrentino

ROMA – “Il nostro obiettivo è più Italia in Europa, come si conviene a una grande nazione fondatrice”. Il Governo intende “far sentire la voce” del Paese a Bruxelles. La proposta della Commissione europea sul tetto dinamico al prezzo del gas è “insoddisfacente perchè inattuabile alle condizioni date”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in aula alla Camera sul Consiglio europeo.

IL TEMA DEL CARO ENERGIA

“Per noi è fondamentale porre argine alla speculazione, la posta in gioco per l’Europa sull’energia è molto alta, deve proteggere le sue famiglie e le sue imprese”. Secondo la premier non può passare il messaggio che “gli Stati con maggiore spazio fiscali fanno da sé, e gli altri possono essere lasciati indietro”.

“Quel che è certo è che andare in ordine sparso di fronte a questa sfida epocale, pensando che chi è più forte economicamente possa salvarsi se necessario a scapito degli altri, non solo sarebbe un’illusione, ma tradirebbe la realtà di un’Europa molto diversa da quella che è stata decantata in questi anni“, continua la premier. “Occorre fermare la speculazione che sta drenando risorse vitali alle nostre economie, e occorre assicurare risorse adeguate a tutti. È dunque essenziale, per noi, che l’Unione europea, nelle more dell’approvazione dello strumento REpowerEU, avanzi rapidamente anche nel rendere disponibili, agli Stati membri, fondi europei per aiutare famiglie e imprese, e assicurando maggiore flessibilità sull’uso dei fondi di coesione non impegnati”.

LEGGI ANCHE: I colossi dell’energia nel mirino dell’Antitrust: “Modifiche illegittime dei prezzi delle bollette”

MELONI: “DIFESA COMUNE DEI CONFINI ESTERNI UE”

Meloni, giunta a Montecitorio con venti minuti di ritardo e per questo “bacchettata” da Roberto Giachetti di Italia Viva (“Siamo trattati da camerieri”), torna poi sul tema degli sbarchi e spiega che occorre “passare dal dibattito sulla redistribuzione dei migranti a quello sulla difesa comune dei confini esterni dell’Unione europea”. La presidente del Consiglio pensa a “un quadro di collaborazione basato su flussi legali“, fermando così “le partenze” e lavorando “a una gestione europea dei rimpatri“.

“Con oltre 94 mila arrivi, l’Italia – insieme ad altri Stati di primo ingresso in Europa – sta sostenendo l’onere maggiore nella protezione delle frontiere europee di fronte al traffico di esseri umani nel Mediterraneo”, ricorda Meloni. “Non intendiamo fingere che vada bene così anche perché quando leggo le notizie di scontri a fuoco tra le forze del ministero libico e i trafficanti in mare, o quelle che raccontano di scafisti pronti a gettare le persone in mare di fronte a imprevisti, mi convinco ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, che arricchire questi cinici schiavisti del terzo millennio, nulla abbia a che fare con il concetto di solidarietà“. Di fronte a un fenomeno di tale portata, continua la presidente del Consiglio, “che riguarda sia i Paesi d’origine e transito che i Paesi di destinazione, è necessario coinvolgere non solo l’Unione nel suo complesso, ma anche i Paesi della sponda sud del Mediterraneo“.

“Penso che i ricollocamenti non siano la soluzione al problema” dei flussi migratori, spiega Meloni. “Il decreto di Dublino riguarda solo rifugiati e chi ha diritto alla protezione sussidiaria e chi ha credibili opportunità di ottenerla. Non riguarda i migranti economici e chi può ottenere la protezione speciale ‘umanitaria’ prevista dall’Italia. Quindi i ricollocamenti riguardano meno del 30% di chi è sbarcato da noi“.

Nell’aula della Camera, la premier ricorda: “L’Italia quest’anno ha accolto 94mila migranti, quindi circa 30mila avrebbero diritto ad essere ricollocati secondo il decreto di Dublino. Su 94mila ingressi sono state ricollocate 38 persone in Francia e 57 in Germania. Secondo voi questa è la soluzione al problema? Per me bisogna distinguere tra profughi e immigranti illegali e trattare le cose in modo diverso o si penalizza chi ha più bisogno di aiuto”, conclude la premier.

IL RUOLO DELL’ITALIA IN EUROPA

Il Governo ha “la convinzione che l’Italia debba e possa giocare un ruolo da protagonista in Europa, nell’interesse dell’intera Unione ma avendo sempre, come stella polare, la difesa del proprio interesse nazionale”, sottolinea la premier. “Noi abbiamo sempre dibattuto, a volte con decisione e veemenza, attorno all’ipotesi che in Italia dovesse esserci ‘più o meno Europa’. Quasi mai, invece, ci siamo chiesti se in Europa dovesse esserci più o meno Italia. Ecco, l’obiettivo di questo Governo è avere più Italia in Europa, in condizione di pari dignità con gli altri Stati membri, come si conviene ad una grande Nazione fondatrice”.

Meloni scende poi nei dettagli: “Significa non limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire a definire quelle scelte a monte, far sentire forte la voce della nostra Nazione per a indirizzare l’integrazione europea verso risposte più efficaci alle grandi sfide del nostro tempo e verso un approccio più attento ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese“, spiega la presidente del Consiglio. Il Consiglio europeo di giovedì, dettaglia Meloni, avrà in agenda “temi estremamente importanti, sui quali l’Italia ha tutte le carte in regola per offrire il suo contributo autorevole”.

“L’impegno del Governo è dimostrare quanto l’Italia possa essere un valore aggiunto nel contesto europeo, combattendo la falsa narrazione di una Italia che arranca e rappresenterebbe quasi un peso per l’Unione europea“, insiste la premier. “Non solo siamo fondatori di questo processo di integrazione, non solo siamo centrali nelle dinamiche geopolitiche del Continente, noi siamo una colonna indispensabile alla crescita economica e sociale dell’intera Europa“.

IL PUNTO SULLA GUERRA IN UCRAINA

A proposito degli scenari futuri nel conflitto ucraino, Meloni garantisce: “Non consentiremo che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l’Europa, come sta già facendo con il gas e il petrolio. Contrastare la carenza di cibo è sicuramente un dovere morale dell’Unione ma riguarda strettamente anche la sicurezza europea, perché saremmo direttamente investiti dalle conseguenze dell’instabilità dei Paesi africani in difficoltà alimentare“.

Nelle sue comunicazioni alla Camera alla vigilia del Consiglio Ue, la premier fa notare: “Per arrivare alla pace ci sono due possibilità, che uno dei due perisca o si arrenda, e nel caso si trattasse dell’Ucraina non si tratterebbe di pace ma di invasione. Oppure che ci sia un sostanziale equilibrio, uno stallo che porti l’invasore a desistere. Per perseguire una pace giusta l’Italia deve continuare a fare la sua parte”.

Meloni esorta l’Europa perché “sia unita contro l’aggressione russa all’Ucraina, su questo non abbiamo cambiato idea. Le nostre convinzioni non mutano perché ci troviamo al governo o all’opposizione. Il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti, piaccia o non piaccia a chi in quest’epoca di crisi vorrebbe voltarsi dall’altra parte”.

“Con convinzione e a viso aperto continueremo a sostenere il cammino europeo dell’Ucraina e continueremo a impegnarci perché si faccia ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione da parte della Federazione Russa – osserva Meloni -. Tra timidi segnali incoraggianti, come lo scambio di prigionieri o l’accordo sulla commercializzazione del grano e dei fertilizzanti ucraini, e continue azioni inaccettabili, come i deliberati attacchi russi alle infrastrutture civili, lo spazio di manovra per il cessate il fuoco appare oggi, purtroppo, assai limitato“.

“Ma l’Italia – assicura la premier – sosterrà in ogni caso gli sforzi in proposito e, anzi, crede che l’Unione europea debba assumere su questo fronte un ruolo più incisivo, riappropriandosi della sua vocazione geografica e geopolitica a beneficio della sicurezza dell’intero Continente”.

MELONI: “INACCETTABILE USO DELLA FORZA CONTRO DIMOSTRANTI IN IRAN”

E a proposito delle tensioni in Iran, dopo la diffusione delle foto dell’impiccagione di un manifestante, Meloni dichiara: “L’uso della forza contro dimostranti pacifici e contro le donne da parte delle autorità iraniane è ingiustificabile e soprattutto inaccettabile. Questo governo sarà sempre impegnato per la difesa e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran come nel resto del mondo”. La presidente Meloni auspica che nelle conclusioni del Consiglio europeo ci sia “un segnale di condanna per le sentenze di pena capitale in Iran”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it