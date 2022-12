Ambra supera tutti in classifica con “T’appartengo”, anche i Måneskin

ROMA – Non si placa la febbre per “T’appartengo”, il brano che Ambra Angiolini pubblicava nel 1994. Ventotto anni dopo, il pezzo torna in classifica e anzi diventa quello più acquistato su Itunes Italia.

Tutto merito dell’esplosiva performance che l’attrice ha regalato al pubblico durante la finale di X Factor 2022. Così, dallo scorso giovedì, la scena contemporanea sembra dover cedere il passo al giudice del talent. In classifica, infatti, la Angiolini supera tutti: dai Måneskin ad Elodie, passando per Fedez, Annalisa, Boomdabash e Irama.

Ambra sorpassa anche gli stessi concorrenti di X Factor (è il suo il singolo più venduto del talent) e persino la temutissima Mariah Carey, che puntuale, come sempre in questo periodo dell’anno, torna con “All I want for Christmas”.

VIRALE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE AD X FACTOR

E anche su YouTube il video dell’esibizione di “T’appartengo” vola nelle tendenze. La clip, pubblicata dal canale ufficiale di X Factor, si piazza alla numero 2 con un milione di visualizzazioni. Ed è un’esplosione di like, view e commenti dei fan degli Anni 90 anche sul canale Instagram del programma. È un vero e proprio revival di un brano che ha fatto cantare tante generazioni, ora anche i giovanissimi.

