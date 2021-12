L’appello ai più giovani: “Sui social date l’amicizia solo a chi conoscete realmente”

ROMA – “Per guidare l’auto serve la patente, per evitare incidenti. Allo stesso modo, per navigare in rete bisogna conoscerne i rischi perché aiuta a prevenire situazioni pericolose“. È questo il messaggio che Roberto Giuliano, componente del Corecom Lazio, rivolge ai più giovani per metterli in guardia e tenerli lontani dai pericoli del web. “Dare l’amicizia in rete a persone che non si conoscono nella vita reale vi può rendere preda di persone malintenzionate, dai pedofili a chi può rubarvi l’identità digitale“.

Il consiglio di Giuliano ai ragazzi è semplice: “Mi raccomando, state attenti e dialogate solo con gli amici che conoscete. E se qualcuno vi importuna, confidatevi con i vostri genitori, professori o un adulto di vostra fiducia”, conclude l’esponente del Corecom Lazio.

La video-pillola è stata realizzata nell’ambito della campagna del Corecom Lazio – che affronta le tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento online –, realizzata in collaborazione con l’agenzia di stampa Dire.

